Neymar justifica su arribo a Arabia Saudita: “Cristiano Ronaldo fue el pionero, todos lo llamaban loco”

Neymar, nuevo jugador del Al Hilal, respondió a las críticas sobre su decisión de dejar el París Saint-Germain para poner fin a su ciclo en el fútbol europeo y sumarse al éxodo de estrellas a Arabia Saudita.

“Estoy muy emocionado y muy feliz de unirme a esta nueva liga. Esta es una nueva experiencia, un nuevo capítulo y, obviamente, que tengo muchas ganas de hacer historia aquí. Me mueven los desafíos”, comenzó diciendo “Ney” en su primera entrevista con el club saudí.

En esa línea, el ex delantero de Barcelona y PSG destacó la competitividad que se encontrará en Arabia, explicando que “están cambiando mucho, han hecho muchos fichajes. Van a ser muy competitivo, más con estos fichajes. Espero que la el club puede hacer una gran campaña y conseguir sus objetivos. Creo que la competitividad es importante, por eso vine aquí”.

Además, Neymar destacó el papel del portugués Cristiano Ronaldo, que dejó el Manchester United para fichar por el Al Nassr. “Cristiano fue el pionero de todo esto, todos lo llamaban loco, esto y aquello… y hoy se ve que la liga de Arabia Saudí crece cada vez más. Y yo estoy aquí para ayudar a que la liga crezca más y más”, aseguró.

“Estoy feliz de encontrar jugadores de calidad en los otros equipos, eso ilusiona. Cuando me enfrente a Cristiano Ronaldo, Benzema, Firmino, la emoción será aún mayor. Así que estoy muy feliz de unirme a esta liga y estoy seguro de que enfrentarme a ellos será maravilloso”, añadió.

"Neymar”: “Excited to write a new chapter of my story" 💙@neymarjr#Neymar_Hilali pic.twitter.com/Q8G1IyV3ML

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 16, 2023