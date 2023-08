Arabia Saudita suma a otra estrella mundial: Neymar es oficializado como flamante refuerzo de Al Hilal

Neymar ya es oficialmente nuevo jugador de Al Hilal. El club de Arabia Saudita anunció este martes la contratación del astro brasileño, quien le puso fin a su etapa en PSG tras pasar las últimas seis temporadas en el cuadro francés.

Una danza de millones gira en torno a esta trasferencia. Según consignó el diario Marca, el talentoso delantero llegó al elenco saudí a cambio de 80 millones de euros y su contrato será por dos temporadas, con un salario de 200 millones por conceptos deportivos. Además, este monto ascendería hasta los 350 millones al agregar los conceptos publicitarios.

Con el arribo de “Ney”, la liga árabe suma a otra estrella mundial junto al resto de cracks que también llegaron en este mercado de pases, como Karim Benzema (Al Ittihad), Sadio Mané (Al Nassr), Roberto Firmino (Al Ahli), N’Golo Kanté (Al Ittihad), Jordan Henderson (Al Ettifaq), entre muchos otros, sin dejar de lado a Cristiano Ronaldo, quien desde la temporada pasada actúa en el fútbol de este país.

Así las cosas, Neymar vivirá una nueva experiencia con Al Hilal y se despide de Europa con 24 títulos obtenidos; 10 de ellos ganados con el Barcelona y los otros 14 logrados con el PSG.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023