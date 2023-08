Claudio Bravo y su opción de jugar los Panamericanos 2023: “Yo feliz para aportar”

El pasado domingo por la tarde, la temporada 2023-24 del Real Betis arrancó con una sólida victoria sobre el Villarreal por la fecha 1 de La Liga, duelo donde Claudio Bravo no estuvo presente por lesión.

El portero del cuadro español, y capitán de la Selección Chilena de Fútbol, conversó con TNT Sports y adelantó la opción de poder defender a La Roja en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“No sabía que podían jugar tres mayores de 23, yo feliz para aportar y más en este tipo de cosas que son grandiosas de tenerlas y obtener logros para el país. Sé que hubo una inversión gigantesca en infraestructura y me parece genial porque estábamos muy al debe”, dijo.

Agregó que “pedimos a los deportistas nacionales logros y medallas y no tenían las condiciones mínimas para prepararse y optar a un podio. Me parece bien que se mejoren las condiciones de todos ellos, porque te dice que se valora al deportista nacional. Si se da estar en los Panamericanos, bien, si no no pasa absolutamente nada y estaremos apoyando a todos los deportistas”, indicó.

Cerró asegurando que espera que los deportistas nacionales “lo hagan increíble. Se está haciendo una inversión que demuestra que se les valora y se les respeta, espero que tengan la oportunidad de crecer y con esas cosas empiezan a estar a la par de otras federaciones y pueden tener la chance de obtener logros”, finalizó Claudio Bravo.