Bruno Barticciotto llega a acuerdo para ser nuevo jugador de Talleres de Argentina

La Liga Profesional Argentina se está volviendo una verdadera legión para los futbolistas nacionales y todo indica que este lunes se confirmará un nuevo integrante en aquella colonia: Bruno Barticciotto.

Según información de En Cancha, Talleres de Córdoba logró abrochar las negociaciones que lleva desde hace semanas por el seleccionado nacional y se quedaría con el 50% del pase tras desembolsar 1,3 millones de dólares.

De concretarse el traspaso de Bruno Barticciotto, tanto Palestino como la UC se verán beneficiados, pues ambos conservan la otra mitad del pase y se repartirán las ganancias, es decir 650 mil dólares para cada uno. De todas formas, su porcentaje en la carta del delantero de 22 años disminuirá en el caso de que cumpla ciertos objetivos en el elenco cordobés.

Ya tras el partido ante la UC, donde no jugó por lesión, su técnico, Pablo “Vitamina” Sánchez anticipaba el posible desenlace. “Si le toca irse lo seguiremos y nos sentiremos orgullosos de haberlo dirigido en la medida en que ojalá le vaya lo mejor posible, pero la verdad es que hoy yo no cuento con él, para mí ya no es jugador de Palestino”, remarcó el DT en vista a la primera experiencia que el atacante tendrá jugando en el extranjero.