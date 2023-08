“Estoy podrido; hoy fue espantoso”: Fernando Díaz dispara contra el arbitraje tras empate ante Colo Colo

Fernando Díaz, entrenador de Coquimbo Unido, manifestó su descontento contra el arbitraje luego del empate 2-2 ante Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 21 del Campeonato Nacional y declaró que se siente perjudicado.

“La verdad es que estoy medio podrido de los arbitrajes, estoy medio podrido con el tema. Hace rato que no reclamamos, pero esto partió cuando nos embarraron con tres puntos a principio de año por una cuestión reglamentaria en que alguien se equivocó en poner una equis y nos sacan tres puntos y hay clubes que han dejado la media escoba y no pasa nada”, declaró.

En esa línea, el estratega de los “Piratas” continúo su descargo.“Después, en el partido con Católica el árbitro estaba ciego, no vio un penal que lo vio todo el mundo, más grande que una casa. En el partido con Curicó, el árbitro Sepúlveda informa que entramos cuatro minutos tarde y me deberían haber suspendido a mí, pero resulta que el Tribunal me absuelve porque entramos cuatro minutos antes, o sea el árbitro se equivocó por cuatro minutos, no por dos”, aseguró.

En relación al duelo ante el “Cacique”, lanzó: “Hoy fue espantoso, hay un gol absolutamente legítimo que nos anula el lineman antes que termine la jugada y fue legítimo, después hay un penal a Dylan Escobar, luego hay un montón de jugadas en que nos sentimos absolutamente perjudicados”.

“No tiene nada que ver Colo Colo, para mí fue un gran rival. Tiene un gran entrenador, uno de los mejores que han llegado en los últimos 20 años, pero hicimos un gran esfuerzo y no fue concretado por errores referiles graves, igual que pasó con Católica”, agregó.

Finalmente, Fernando Díaz reiteró que “son jugadas muy decisivas, fue lo mismo que pasó con Católica, demasiado grotescas para no cobrarlas. Alzo la voz ahora porque me siento absolutamente perjudicado por los arbitrajes”.