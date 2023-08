Moisés Caicedo rechaza histórica oferta del Liverpool y opta por Chelsea

Una verdadera teleserie se ha vivido en las últimas horas en Europa ante uno de los nombres que ha concentrado la atención del fútbol inglés, el ecuatoriano Moisés Caicedo.

El volante del Brighton fue una de las grandes sorpresas de la temporada pasada en la Premier League y, en medio del mercado de fichajes invernal del “Viejo Continente”, Chelsea intentó sin éxito llevárselo.

Con ese antecedente, todo indicaba que Chelsea tenía avanzadas las gestiones por Moisés Caicedo. Sin embargo, el Liverpool arremetió con una oferta de 110 millones de libras esterlinas por el cual había llegado a acuerdo con Brighton.

Sin embargo, según información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el propio seleccionado de Ecuador desistió de aquella propuesta, explicitando su interés en jugar por Chelsea. Todo a la espera de que se zanje la situación entre los dos clubes que siguen pujando por él y que, coincidentemente, chocarán este domingo cuando comience la temporada 2023-2024 de la Premier League.

EXCLUSIVE: Moisés Caicedo has just informed Liverpool that he only wants to join Chelsea! 🚨🔵🇪🇨 #CFC

Caicedo has decided to keep his word and only accept Chelsea as personal terms were agreed since end of May.

Chelsea, set to bid again in order to get deal done with Brighton. pic.twitter.com/HI3geVVq9Z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023