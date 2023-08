Llega desde Estados Unidos: Maya Pellegrini es presentada como nueva refuerzo de la UC Femenina

Universidad Católica presentó este viernes a Maya Pellegrini como su nueva incorporación de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional Femenino 2023.

La futbolista de 21 años, que fue parte de la nómina de La Roja Femenina en la última fecha FIFA, llega proveniente de Western Carolina University de Estados Unidos y entregó sus primeras palabras como jugadora de las “Cruzadas”.

“Me he sentido muy bienvenida en el equipo. Quiero ayudar al equipo a mejorar y creo que hay muchas jugadoras talentosas. Hay mucho potencial y aspectos que podemos mejorar”, comentó en conferencia.

En esa línea, manifestó su ilusión de seguir siendo nominada a la selección chilena. “Jugar para Chile es un privilegio y cada vez que me pongo la camiseta es una oportunidad que pocas pueden tener. Quiero ir a una Copa del Mundo y ayudar a este país a ganar”, aseguró.

Finalmente, Maya Pellegrini explicó las razones por las que eligió defender la camiseta de Chile por sobre la de Estados Unidos. “Fui a ver a la selección chilena cuando ganó la Copa América en 2016 contra Argentina y desde ahí siempre quise jugar para Chile. Cuando vine acá vi la oportunidad de jugar para la Católica y todos los días estoy tratando de mejorar”, cerró.

