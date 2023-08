Este viernes por la noche, la fiesta siguió en el sur de Estados Unidos. Inter Miami derrotó al Charlotte FC y se metió con autoridad en las semifinales de la Leagues Cup 2023.

Iniciado el partido, el cuadro que dirige Gerardo Marino tomó ventaja. Josef Martínez (12′) desde el punto penal abrió el marcador poner el 1-0. Tras una buena jugada, Robert Taylor (32′) estiró las cifras para el local.

En la segunda etapa, Charlotte FC intentó alcanzar un descuento y, de hecho, marcó un gol, pero en su propia portería: Adilson Malanda (78′) marcó un autogol y dejó las cosas 3-0 para el local. Para cerrar la tarea, Lionel Messi (86′) anotó cuarto tanto.

Los ex FC Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba fueron titulares y buenas figuras en la escuadra norteamericana, demostrando de entrada la revolución que generaran en la Major League Soccer (MLS)

De esta forma, el cuadro de Florida, Estados Unidos, espera rival para las semifinales del torneo, el cual saldrá entre Philadephia y Querétaro de México.

That didn't take long.@JosefMartinez17 buries the penalty to go up 1-0. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/jgiYdwtbl2

— Major League Soccer (@MLS) August 12, 2023