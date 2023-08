Héctor Pinto y su recuerdo de un Superclásico en Santa Laura: “Ese equipo tenía liderazgo, algo que creo hoy falta en la U”

Tras la oficialización del Superclásico en Santa Laura por el Campeonato Nacional 2023, hay que remontarse varias décadas atrás para encontrar precedentes de enfrentamientos entre azules y albos en el recinto de Independencia. En aquel encuentro fue protagonista Héctor Pinto, referente del cuadro universitario laico.

Todo considerando que fue autor del único tanto con el cual se impusieron 1-0 al “Cacique” en 1975. “Tuvimos un gran equipo en esa época, a fines del 75, el 76, que estuvimos con Lucho Ibarra fue el mejor momento de nosotros y todos esos jugadores, como Salah, Pellegrini y Jorge Luis Ghiso. Era un gran equipo, un gran grupo humano, un equipo que se fortaleció. Éramos muy amigos dentro y fuera de la cancha, nos juntábamos mucho fuera de la cancha, conversamos mucho de fútbol”, recordó en diálogo con ADN Deportes, además de hacer una comparación con la situación actual.

“Ese equipo tenía liderazgo, que es lo que yo creo que hoy día falta en la U. En esa época habían varios que ejercían eso en el plantel. Era un equipo que realmente funcionaba dentro y fuera de la cancha”, remarcó Héctor Pinto, que lamentó el bajo momento que atraviesa hoy el club.

“Ha bajado muchísimo su rendimiento individual y colectivamente no han funcionado para nada. El último partido fue un desastre en lo defensivo y en cuanto al objetivo yo creo que la U tiene que mejorar futbolísticamente para poder pensar después en conseguir algo“, aseguró quien dirigió a la U de Chile cuando salieron campeones del Torneo de Apertura 2004.

En su perspectiva, apuntó que la suspensión de Nicolás Guerra no será factor para lo que viene. “No venía jugando bien porque el equipo no viene jugando bien, el equipo no está generando fútbol y no está generando oportunidades. Yo no veo que que les vaya a afectar mucho, hay gente para suplirlo. La U tiene que mejorar defensivamente, ha dado muestras de una debilidad muy notoria y le convierten goles increíble por falta de manejo y falta de trabajo diría yo”, concluyó Héctor Pinto en el diálogo con ADN Deportes.