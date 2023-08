Federico Mateos, volante de U. de Chile, habló este jueves en rueda de prensa y profundizó en el mal momento que atraviesa el equipo en el Campeonato Nacional 2023, con cuatro derrotas consecutivas y una humillante goleada sufrida en el último encuentro ante O’Higgins.

“No estamos en un gran nivel, es evidente, las derrotas consecutivas lo reflejan, pero es un momento para agarrar toda la bronca que tenemos y tratar de revertirlo. El equipo es el mismo que hace cuatro fechas venía peleando más arriba. Hay que corregir todas las cosas que estamos viviendo”, reconoció el mediocampista de los azules.

En la misma línea, aseguró que “me hago la autocrítica, uno sabe cuando está en buen momento o no, tengo que mejorar un montón todavía y tratar de ayudar más al equipo. Creo que es algo de todos, ser autocríticos y mejorar el rendimiento individual para crecer en lo grupal”.

“Estamos muy al debe como equipo”

Respecto al opaco rendimiento que arrastra la U, el futbolista argentino explicó que “la baja en los individual se nota, estamos muy al debe como equipo, eso nos lleva a bajar la intensidad y no estar del todo claros durante el partido. Hubo una charla entre nosotros para mejorar en lo que cada uno hace en el día a día, creo que eso nos llevará a estar más cerca de ganar”.

El ex Ñublense también se refirió a la situación del entrenador Mauricio Pellegrino y las dudas que hay sobre su continuidad en la banca. “Nosotros lo vemos bien, tenemos que respaldarlo y es evidente que en el último partido con O’Higgins no lo hicimos. Hay que crecer en lo grupal para darle más espalda al técnico y devolver la confianza que él nos da”, indicó.

Por otro lado, Federico Mateos tuvo palabras para el portero titular de U. de Chile, Cristóbal Campos, quien ha recibido varias críticas tras su actuación ante O’Higgins. “Es un gran arquero y para nosotros es importante que él esté bien, obviamente no está feliz porque le hicieron cinco goles, no está en el mejor momento, pero como jugadores tenemos que apoyarlo y sacarlo adelante, porque él no es el único responsable de los goles, somos once en la cancha y todos tenemos la culpa”, remarcó.

Por último, el volante trasandino dejó claro que el plantel irá fecha a fecha y no anticipan una posible lucha por el título o eventual clasificación a copas internacionales. “Lo vamos a saber con más tiempo, porque hoy en día la U está pensando en el próximo partido del lunes con Curicó, no hay un día después de eso porque no nos sirve. Cuando estábamos en los primeros puestos pensábamos en que podíamos pelear el título y no nos sirvió, por algo nos pasaron estas cosas. Como objetivo nos planteamos estar al 100% todas las semanas. No podemos apuntar a más allá, no es lo ideal ni lo que queremos”, finalizó.