Sanción de FIFA contra Lucero genera sorpresiva reacción de Brayan Cortés: “Espero que no lo castiguen más de la cuenta”

Brayan Cortés tuvo una sorpresiva reacción tras conocer el duro castigo que dictaminó la FIFA en contra de Juan Martín Lucero. El delantero argentino recibió 4 meses de suspensión a raíz de su polémica salida de Colo Colo a principios de año.

El arquero albo se refirió a esta sanción y mostró compasión por su excompañero. “No puedo hablar mucho sobre eso, porque es un tema muy delicado y personal de Lucero. Ojalá se resuelva lo mejor para él. Es un gran jugador, tengo grandes recuerdos de él. Espero que se solucione pronto”, señaló en TNT Sports.

En la misma línea, el portero del “Cacique” aseguró que “no me dolió su salida, porque se despidió bien. Obviamente se le extraña, es un gran jugador. Espero que no se le castigue más de la cuenta. Estará cuatro meses sin jugar, igual es complicado viéndolo desde lo personal”.

Por otro lado, Brayan Cortés fue consultado sobre qué exjugador de Colo Colo quisiera de regreso en el plantel. “Gabriel Suazo. Es un gran amigo y profesional, marca mucha presencia en un camarín siendo tan joven, es uno de los grandes jugadores con los que he estado”, respondió el golero.

Por último, el iquiqueño expresó sus ganas por defender a La Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Me ilusiono igual, es un objetivo, pero me lo tomo con calma, quiero hacer las cosas bien cada fin de semana que me toque y luego la decisión la toma el entrenador. Pero obvio es un gran desafío y más encima se juega en nuestro país”, completó.