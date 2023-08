Thomas Galdames asegura que es un sueño estar en el microciclo de la Roja: “Hace mucho tiempo quería esto”

El volante chileno Thomas Galdames habló durante su participación en el microciclo de la Roja sub 23 que lleva adelante el técnico Eduardo Berizzo.

En la instancia, el futbolista de Godoy Cruz aseguró estar feliz con la nominación y la oportunidad de estar en el equipo de todos.

“Por suerte Godoy Cruz me autorizó para venir. Debido a que no es fecha FIFA los clubes pueden autorizar o no y estoy muy agradecido porque me dieron la autorización. Era un sueño que tenía hace mucho tiempo de poder vestir esta camiseta“, comenzó diciendo el criollo.

En esa línea, añadió que “venir acá es el sueño que tiene todo jugador, vestir la camiseta de su selección. Entreno todos los días para eso, para venir, poder estar en las Eliminatorias y dar lo mejor siempre para la selección”.

Finalmente, habló de su actualidad en el fútbol de Argentina.

“He crecido mucho allá. Es un fútbol muy competitivo, llevó seis meses, estoy cada vez más adaptado y sintiéndome mejor“, cerró.