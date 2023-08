Rivaldo cuestiona el arribo de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil: “El entrenador debería ser brasileño”

El histórico exdelantero de la selección de Brasil, Rivaldo, cuestionó la elección de Carlo Ancelotti como futuro seleccionador de la “Verdeamarela” tras el término de su contrato con el Real Madrid en junio de 2024.

“Brasil siendo pentacampeón jamás puede esperar a un entrenador. Ya has tenido a los mejores jugadores del mundo. Con todo respeto a Ancelotti, que es un gran entrenador, tuve la posibilidad de ser entrenado por él, pero Brasil no tiene que esperar a un entrenador”, comentó en diálogo con TNT Brasil.

En esa línea, el campeón del mundo en Corea-Japón 2002 se resiste a la idea de tener un seleccionador extranjero. “En mi opinión, la selección brasileña tiene que tener un entrenador brasileño. En los clubes no, creo que es normal que haya entrenadores que vengan a Brasil, que de aquí salgan fuera, no hay problema, pero entrenador de la selección brasileña a mí me gustaría que fuese brasileño”, afirmó.

“Ancelotti es un gran técnico y yo creo que le iría mucho mejor entrenando a Italia, que estuvo dos mundiales sin ir. Llegar aquí, ser campeón con la selección brasileña no creo que le pueda ir tan bien”, agregó.

Finalmente, Rivaldo señaló que el actual entrenador de Fluminense, Fernando Diniz, es la persona idónea para asumir la banca de Brasil por sobre Ancelotti. “Fernando Diniz tiene que continuar. Para mi es el entrenador ideal para llegar a la Copa del Mundo y creo que lo será“, sentenció.