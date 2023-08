Corinthians descarta la opción de fichar a Alexis Sánchez: “Es prácticamente imposible, tenemos que ser realistas”

El futuro de Alexis Sánchez aún es incierto tras el fin de su contrato con Olympique de Marsella. Ante las dudas por su renovación con el club francés, el nombre del delantero chileno ha sido vinculado a un sinfín de equipos, siendo el último de estos Corinthians.

De acuerdo al medio Goal, el atacante nacional habría sido ofrecido al “Timao”, que debe buscar un sustituto ante la salida del atacante Róger Guedes al fútbol de Qatar. En ese escenario, el presidente de Corinthians, Duilio Monteiro Alves, se refirió a la opción de su fichaje.

Tras la victoria sobre Newell’s Old Boys por la Copa Sudamericana, el mandamás del elenco brasileño sostuvo que enfrentan la ventana de fichajes “sin ningún tipo de ilusión ni falsas expectativas, el mercado acaba en menos de 24 horas, cualquier jugador extranjero tendría que contar con un documento, una visa de trabajo, y es imposible registrar esto”.

“Solo para no crear falsas expectativas. Y ese nombre (Alexis Sánchez) es de delantero, no cubriría la necesidad que deja Róger Guedes (…) Vanderlei -Luxemburgo, el DT- encontrará la mejor manera”, agregó.

Finalmente, el presidente de Corinthians señaló: “No voy a decir que no llega nadie, hoy surge un negocio y lo hago en 20 horas, pero no estamos mirando, no hay negociación (…) Es prácticamente imposible, tenemos que ser realistas”.