Claudio Bravo pone en duda su regreso a Colo Colo: “Voy próximo a los 41 años, depende mucho del físico y lo mental”

Claudio Bravo se alista para arrancar su cuarta temporada en el Real Betis. El portero chileno, quien se encuentra en Guadalajara con el plantel dirigido por Manuel Pellegrini, fue consultado por su posible regreso a Colo Colo en la previa del amistoso de este miércoles ante Sevilla.

“Siempre he sido abierto a todas las opciones dentro de mi carrera. Voy próximo a los 41 años y creo que depende mucho también del físico, de lo mental y la importancia que sienta o tenga en el lugar donde me toque estar”, respondió en declaraciones recogidas por AS Chile.

Sobre un eventual retorno al “Cacique”, el guardameta nacional agregó: “La determinación final va a depender mucho de esos factores y que el lugar donde me necesitan me quieran, me sienta cómodo y veremos las opciones el día de mañana”.

“Mi presente hoy en día es el Betis donde me toca estar. Estamos iniciando la temporada que viene con unas expectativas enormes en todo sentido. Hay que seguir trabajando y disfrutar de esto”, sentenció.

Cabe recordar que Claudio Bravo renovó su contrato con Real Betis hasta junio de 2024, por lo que después de ese periodo será libre de elegir si continuar su carrera en Europa o concretar su esperado regreso a Colo Colo en los últimos pasos de su exitosa carrera.