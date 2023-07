Luis Suárez responde a Marcelo Bielsa tras prescindir de los históricos en Uruguay: “No tiene por qué dar explicaciones”

A poco más de un mes del debut de Uruguay en las Clasificatorias al Mundial 2026 frente a Chile, el delantero Luis Suárez habló de su eventual ausencia en el seleccionado de Marcelo Bielsa y reconoció que el rosarino aún no se comunicó con él para hablar de su citación.

“Bielsa no se comunicó conmigo y no tiene por qué darme explicaciones. Si me llaman voy a estar. Siento que todavía puedo aportarle a la selección uruguaya”, comentó en el marco de su conferencia en Gremio.

En esa línea, el histórico goleador de la “Celeste” agregó: “El entrenador sabe que a los más experimentados no nos tiene que llamar. Si decide citarnos, ahí se habla. No tiene que ser una preocupación que no me haya llamado“.

Según reveló Ovación hace algunos días, Marcelo Bielsa presentará una nómina con cambios importantes para enfrentar a La Roja en septiembre y prescindirá de los referentes de Uruguay, ya sea por suspensión, debido a los incidentes ante Ghana en el Mundial de Qatar, y lesiones.

Además de Luis Suárez, el “Loco” no tendría considerado a Martín Cáceres por problemas físicos, junto a Fernando Muslera, Diego Godín, Edinson Cavani y Josema Giménez, quienes deberán cumplir con sus respectivas sanciones tras los incidentes ocurridos en la Copa del Mundo.