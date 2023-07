Escándalo en Flamengo: PF de Sampaoli golpeó en la cara al delantero Pedro y el plantel pide su salida

Este sábado, Flamengo derrotó por 2-1 al Atlético Mineiro en una nueva jornada del Brasileirao. No obstante, el triunfo del “Mengao” pasó a segundo plano debido a una grave denuncia que golpeó a la interna del plantel que dirige Jorge Sampaoli.

Pedro, delantero del equipo de Río de Janeiro y que no ingresó en el duelo ante el “Galo”, fue agredido con un golpe de puño por el preparador físico del “Fla”, Pablo Fernández.

Según informó Globoesporte, el PF argentino cuestionó al delantero brasileño por haberse sentado en la banca luego de los ingresos de Luiz Araújo y Everton. Tras un cruce de palabras, no le gustó que le replicaran y arremetió en contra del número 9.

Por su parte, el plantel de Flamengo respaldó a Pedro y le manifestó a la directiva que no entrenará hasta que el colaborador de Sampaoli sea desvinculado del club. Tras el incidente, Fernández tuvo que ser trasladado a una comisaría por la agresión, mientras que Pedro presentará la denuncia pertinente y constará lesiones.

Más tarde, el delantero del “Mengao” confirmó lo sucedido y se manifestó a través de sus redes sociales. “Lo que pasó hoy fue más grave que lo puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente fui atacado, golpeado en la cara por Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli”, declaró.

“La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara a la cobardía sufrida hoy”, sentenció.