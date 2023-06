La liga de Arabia Saudita no se detiene y sigue sumando a futbolistas del primer nivel para su competición. Esta vez fue el turno de Al-Ahli, que anunció al portero senegalés, Edouard Mendy, como nuevo refuerzo.

El guardameta de 31 años decidió dejar el Chelsea tras haber sido relegado a la suplencia y fichó por el conjunto de Medio Oriente en un traspaso que rondó los 20 millones de euros, donde firmó contrato hasta junio de 2026.

El golero africano dijo adiós a su ciclo de tres temporadas en Stamford Bridge, donde vivió años gloriosos al ser figura en los títulos de la Champions League (2021), la Supercopa de Europa (2021) y el Mundial de Clubes (2022).

De esa forma, Edouard Mendy también vivirá la experiencia de jugar en el fútbol árabe y se sumará a nombres como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Rúben Neves, además de sus excompañeros en los “Blues”, N’Golo Kanté y Kalidou Koulibaly.

📷 | THE BEST goalkeeper is in our house!

🧤🇸🇳🔒@edou_mendy_ #WelcomeMendy pic.twitter.com/KE58mukA9L

— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) June 28, 2023