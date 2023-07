Otro chileno a Europa: joven figura de Malleco Unido da el gran salto al fútbol italiano

El fútbol italiano suma a otro chileno. Se trata de Stefano Muzio, zaguero central de 20 años, quien tras tener un destacado primer semestre con Malleco Unido en la Tercera División B, da el salto a Europa para asumir el desafío más grande de su carrera hasta el momento.

El oriundo de Valparaíso surgió desde el fútbol de barrio en la Quinta Región y nunca hizo inferiores en un club profesional. A su corta edad se armó con las herramientas que le dio el balompié nacional amateur y ahora competirá a nivel europeo. En diálogo con ADN Deportes dio a conocer su historia.

¿Cómo comenzó tu carrera?

– No tuve un proceso formativo en inferiores como es comúnmente. Me formé en el barrio y allí me vio Jorge Ormeño, quien me llevó a Santiago Wanderers donde estuve entrenando un tiempo, también me fui a probar a Everton, pero nunca jugué en cadetes. Estuve en la selección de Placeres, Baron y Valparaíso desde los 15 años hasta la categoría adulta. A los 17 años que me fui a Unión Casablanca. Luego a Macul y después a Concón National. Este año llegué a Malleco Unido.

¿Qué te pareció la Tercera División de nuestro país?

– Desde mis 18 años he jugado en Tercera A y Tercera B. Cada año se pone más profesional e intensa la categoría, en donde hay mucha diferencia entre clubes. En el sur hay equipos muy grandes, que tienen buenas instalaciones, perfectamente podrían estar en Segunda o Primera B. También tienen hinchadas grandes, en Malleco por partido teníamos más de 3 mil personas en la galería, era algo impresionante.

¿Cómo te fue este primer semestre en Malleco Unido?

– Fue una temporada muy rica, aprendí mucho, el grupo sur de Tercera División es muy fuerte. El profesor Raúl Robles y Julio Inai me enseñaron muchísimo y también el plantel, porque teníamos un grupo fuerte, competitivo, estábamos teniendo resultados increíbles. La energía en el camarín era muy buena.

Dejas a Malleco Unido y partes a Italia. ¿Cómo se dio esta oportunidad?

– Como tengo pasaporte italiano y hablo el idioma, tuve contactos con distintos clubes de Italia y se fijó en mí el Villacidrese, que es filial del Cagliari. Firmé por una temporada con el club. Estoy muy emocionado por esta oportunidad, voy a aprender de esta nueva experiencia. El fútbol italiano es muy fuerte y táctico. Al equipo que llego hay jugadores argentinos formados en Boca Juniors, también jugó ahí el hijo de Martín Palermo.

¿Te vas con tu familia a Italia?

– Me voy solo. Me instalaré en la ciudad de Cerdeña. Mi familia está muy contenta y tienen la ansiedad de cualquier familia cuando alguien se va lejos del país, pero ellos saben cómo funciona el fútbol. La vida del jugador es así, hay que estar moviéndose constantemente.

No es común que jugadores de Tercera División de Chile den el salto a Europa

– Sí, es poco usual. Mis compañeros estaban contentos cuando se enteraron. Creo que esto es de buscársela nomás, de esfuerzo, de sacar las cosas adelante. Yo no hice inferiores y hoy tengo la oportunidad de ir a jugar a otro país.

¿Cómo se define Stefano Muzio como jugador?

– Soy un jugador de mucho esfuerzo, siempre intento aprender cosas nuevas. Soy muy fuerte en la marca. Gracias a que mido 1.90 metros soy bueno en el juego aéreo, en mi última temporada con Malleco hice muchos goles. Me gusta tener influencia en el juego ofensivo con pelotas a la espalda del defensa rival, pases filtrados.

¿Tienen algún referente en tu puesto?

– De los chilenos, me gusta Paulo Díaz, lo veo mucho, es un central muy técnico, maneja todos los aspectos del juego, tiene buenos pases filtrados. También me siento representado con la historia de Marco Materazzi, quien se formó en categorías del ascenso en Italia y terminó siendo campeón del mundo.