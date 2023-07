Roberto Tobar alza la voz por el momento del arbitraje chileno: “Estamos pagando el poco trabajo que se realizó en años anteriores”

Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, abordó el complejo presente que atraviesa el referato chileno, considerando algunos bajos desempeños y las últimas sanciones que sufrieron los réferis Cristian Garay, Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza.

“Es un momento difícil, no lo puedo negar. Hay situaciones que tenemos que aceptar, pero en base a eso disponer de las mejores herramientas para levantar a nuestros árbitros, que sigan confiando en sus condiciones y en sus capacidades para tener un nivel acorde a nuestro fútbol”, señaló el ex juez FIFA en El Mercurio.

Tobar también realizó una crítica a los encargados de la comisión que estuvieron antes que él. “Estamos pagando el poco trabajo que se realizó en años anteriores. La comisión interina del año pasado se dedicaba a designar y no tenía una labor específica. Eso lo sé, porque yo era un árbitro vigente y a raíz de la pandemia con la comisión anterior no tuvimos ningún tipo de retroalimentación ni trabajo práctico. Nos estamos haciendo cargo de todos estos años donde no existió ese tipo de trabajo y tenemos que mejorar”, sostuvo.

Árbitros sancionados

Roberto Tobar se refirió al castigo de 4 fechas para Cristian Garay, quien dirigió el polémico partido entre Everton y Unión Española. “Su error es no revisar de forma más exhaustiva las imágenes y ver lo que el VAR le estaba señalando, que hay un doble contacto, y no tomar una determinación tan rápida como lo hizo. Faltó buscar un ángulo, por ejemplo el ángulo detrás del arco”, indicó.

“La de Garay es una sanción deportiva. Lo importante es la conversación y el análisis detallado de las situaciones donde hay que mejorar. En eso estamos trabajando. Y entrenamos con clases prácticas y controles teóricos”, agregó.

En cuanto a la fuerte sanción de 40 fechas para Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza por denunciar actos irregulares, Tobar mencionó que “el fallo es contundente, muy claro y especifica todo lo que ocurrió. Nos quedamos muy tranquilos como comisión. No puedo entregar más detalles, porque quizás vengan las apelaciones”.