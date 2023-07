Pablo Milad responde a Castrilli por castigos a Nahuelcoy y Toloza: “Acá no hay discriminación frente a nadie”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, atendió este miércoles a los medios de comunicación tras reunirse con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y abordó al castigo de 40 fechas que deberán afrontar las árbitras Loreto Toloza y Cindy Nahuelcoy.

Ambas juezas fueron sancionadas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de denunciar que Julio Bascuñán, en su rol de miembro de la Comisión de Árbitros, habría beneficiado a la también réferi Leslie Vásquez, con quien además mantendría una relación sentimental.

El mandamás del ente rector del fútbol chileno se refirió a la sanción de las árbitras y respondió a los dichos del expresidente de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli, quien criticó la medida y apuntó directamente contra Milad.

“No quiero referirme a Castrilli, pero creo que no aprendió cómo era el sistema de la ANFP cuando llegó. De partida hay un tribunal totalmente autónomo, nosotros no tenemos ninguna incidencia. Las personas implicadas en el caso son confesas y hay tres mujeres en esto, no dos”, declaró el presidente de la ANFP.

“En relación al castigo, es habitual. Droguett tuvo 40 partidos y de la Segunda Sala le bajaron a 30. Acá no hay ninguna discriminación frente a nadie, es un hecho que tiene antecedentes jurídicos”, sentenció Pablo Milad.