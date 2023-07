Accionista minoritario de Fernández Vial critica el cambio de propiedad del club: “No se pueden prometer resultados deportivos”

En la edición de este viernes de Los Tenores, nuestros panelistas conversaron con Francisco Bengoechea, accionista minoritario de Fernández Vial, quien participó de la última reunión en la que se ejecutó el cambio de la directiva.

La salida de Ángelo Castiglione derivó en la asunción de cinco nuevos directores, designados por el empresario trasandino Adrián Glickman, quien, según información de El Mercurio, está relacionado, a través de Martín Iribarne, al grupo de inversores argentinos vinculado a otros clubes nacionales como Audax Italiano, Unión La Calera y San Luis de Quillota.

“Nos tomó por sorpresa la conformación de la directiva, pensábamos que los minoritarios estábamos sobre el 22% y eso nos permitía tener un integrante en la directiva. Sin embargo, en la Junta Accionaria nos sorprendió el cambio de proporciones, bajamos mucho. Nos hubiese gustado participar de las decisiones de la sociedad”, remarcó Francisco Bengoechea, que cuestionó las promesas con las cuales llegaron los trasandinos, incluyendo proyectar el ascenso a Primera División en cinco años más.

“Nos hubiese gustado un discurso más práctico, con un proyecto más práctico en sus metas. Habría una reunión en agosto para profundizar en el proyecto. Están trabajando desde marzo, desde entonces están tomando decisiones críticas (…) Soy escéptico, uno no puede prometer resultados deportivos. Si en tres años no se dan resultados en esta división, que es tan gastadora, a cualquiera se le complicaría seguir metiendo dinero“, comentó.

Los montos y nombres involucrados en Fernández Vial

Ángelo Castiglione aseguró que vendió el 75% de las acciones del club en 250 millones de pesos, cifra que tampoco cree Francisco Bengoechea, considerando la serie de problemas con deudas previsionales y pérdidas económicas.

“Es una ganga. En la última apertura de capitales estaba valorizado en 2.400 millones. Era una buena oportunidad. Me hace ruido el precio y también el cambio en la malla accionaria (…) En la directiva anterior se mostró un déficit, pero los números no calzaban mucho y eran demasiado generales. Nos enteramos muy tarde de lo que había pasado y no teníamos mucho influencia. Puso mucho dinero, es cierto, pero la gestión no fue eficiente”, comentó el accionista minoritario, junto con evidenciar el malestar entre los fanáticos.

“Que lleguen personas que están en tela de juicio pública genera bastante ruido. Ya había oposición hacia las sociedades anónimas y ahora es mayor, pero si llegan buenos resultados deportivos, eso quedará en segundo plano”, argumentó, a la vez que cuestionó la aparición de Óscar Fuentes, abogado de Adrián Glickman y ex secretario ejecutivo de la ANFP durante la era de Sergio Jadue.

“El habló por el poder que le da Adrián Glickman. Hubo transparencia respecto de quienes estaban en el grupo controlador. Si llega a ser presidente de la sociedad anónima deportiva, Óscar Fuentes nos representaría ante la ANFP”, concluyó Francisco Bengoechea en el diálogo con Los Tenores.