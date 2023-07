“No tuve la continuidad que quería”: Bryan Rabello aborda su regreso a Chile tras opaco paso por Brasil

Este jueves, Bryan Rabello fue presentando oficialmente como nuevo refuerzo de O’Higgins. El volante nacional llega al cuadro de Rancagua después de un opaco primer semestre en el Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil.

El ex Colo Colo se pronunció en rueda de prensa y abordó su regreso a Chile. “Había varios clubes interesados y yo en Brasil no estaba teniendo la continuidad que quería, pero apenas salió el tema de O’Higgins me motivé mucho por venir. Cuando se dio la oportunidad, no la pensé dos veces”, señaló.

Sobre su discreto paso por el fútbol brasileño, el mediocampista indicó que “venía entrenando y siendo convocado, pero no estaba compitiendo en los partidos, solo en amistosos”.

El ex seleccionado nacional mencionó estar en condiciones para “comenzar jugando desde la partida, medio tiempo o 20 minutos, lo antes posible. Tengo ganas de jugar, ganas de demostrar y creo que este es un gran club como para hacerlo”.

“Desde mi parte haré todo para ayudar a los jóvenes, para que el equipo vaya mejorando y trataré de adaptarme lo antes posible al grupo y a lo que quiere el entrenador, para que nos vaya muy bien esta temporada”, agregó.

Por último, Bryan Rabello asumió el desafío de reemplazar a Matías Marín, figura de O’Higgins, quien dejó el club para dar el salto al fútbol argentino. “El equipo necesitaba a alguien con experiencia por la partida de Marín, que venía haciendo las cosas bastante bien. Eso es lo que intentaré hacer yo para ayudar al equipo”, concluyó.