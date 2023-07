Carlos Carmona y el legado de José Sulantay: “Era muy detallista, fue un entrenador que nos entregó mucha mística”

Quien fue uno de los jugadores más emblemáticos bajo la dirección técnica de José Sulantay fue Carlos Carmona, que participó en los dos procesos dirigidos por el entrenador nacional y que terminaron con clasificaciones consecutivas a los Mundiales Sub 20 de 2005 y 2007.

“Es una triste noticia. El profe hace tiempo estaba luchando, pero es una noticia triste. Es un ícono del fútbol chileno (…) Soy un agradecido de él, por todo lo que me enseñó y por todo lo que vivimos juntos“, comentó el ya retirado volante en conversación con Los Tenores, donde destacó su rol clave para el debut a nivel profesional en Coquimbo Unido.

“El profe me conocía de los 14, 15 años, alterné mucho con el primer equipo. Esa camada de finalistas del torneo nacional la formó él y luego explotó con Raúl Toro. Nos hizo sentir el rigor de estar en un primer equipo, cuando uno es grande lo agradece. El profe nos dejó la enseñanza de no bajar los brazos. El lema de la ciudad, “Fuerza y Coraje”, lo representa en todas sus letras“, remarcó Carlos Carmona, quien también remarcó el proceso con la selección chilena sub 20.

“A pesar de la edad, tenía un buen tacto y un buen trato con el jugador. Fue un proceso largo y lo supo manejar muy bien, la experiencia que acumuló le permitió tener el manejo de grupo y tener tanto recambio. Tenía su carácter, el notaba del momento uno si uno no estaba al 100%. Esa exigencia nos sirvió muchísimo, así lo reflejó el clasificar a dos Mundiales Sub 20 seguidos”, apuntó el exjugador de 36 años.

Además, destacó su rol táctico. “Le gustaba afrontar los partidos duros, con Uruguay y Paraguay, donde los detalles estaban bien estudiados. Era muy detallista, sobre todo en las pelotas paradas, pero lo considero un entrenador que nos entregó mucha mística”, dijo Carlos Carmona, quien también valoró cómo vivió aquella polémica pelea con la policía de Canadá tras la semifinal con Argentina. “Nos retó bastante. Era como nuestro papá, no le gustó tampoco que nos pasaran a llevar”, enfatizó.

Carlos Carmona y Coquimbo Unido

En la charla con Los Tenores, explicó por qué terminó su carrera deportiva en silencio. “Mi último año en Coquimbo fue la guinda de la torta. Me fui muy chico, volver y ver el club cómo ha crecido. Fue un año espectacular. Ya en lo último estaba muy mal de la cadera, pero se cumplió el objetivo de subir el equipo a Primera División”, apuntó, remarcando que podrá haber futuro para el fútbol chileno en el norte.

“Es cosa de tiempo que Coquimbo empiece a sacar jugadores de la casa, por cómo se están haciendo las cosas en el fútbol formativo”, comentó, junto con aprovechar de desearle éxito a Gerardo Martino, que lo dirigió durante su paso en el Atlanta United y que ahora estará en el Inter Miami de Lionel Messi.

“El “Tata” es un entrenador de primer nivel, un fenómeno como persona, tiene la escuela muy similar a la de Bielsa, a la cual suscribo y en la cual me sentí muy cómodo. Ojalá le vaya muy bien, tiene buenos jugadores y sabe cómo manejarse con ellos”, concluyó Carlos Carmona.