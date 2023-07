Alcalde de La Serena, en pie de guerra con la directiva granate y su relación de Fernando Felicevich: “Esto no puede quedar impune”

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, conversó con Los Tenores tras ser parte de los elementos que se publicaron en “Informe Especial” este domingo, en TVN, donde se planteó que quienes manejan Deportes La Serena, incluyendo a Fernando Felicevich y Cristián Contador, apuntaron a concretar críticas en redes sociales por su decisión de abrir las tribunas del estadio La Portada ante los primeros indicios de progreso post pandemia del covid-19

“Aparentemente les molestó que volviera la gente al estadio, no les convenía que regresaran, estaban ganando dinero igual y por eso decían que querían “sacarme la cresta”. ¿Qué puedes pensar de esa gente? Es la peor calaña que hay en el fútbol. Esto no puede quedar impune, estoy viendo con mis abogados qué acciones podemos tomar“, remarcó la autoridad municipal, que no escondió su molestia.

“Estoy sorprendido, lo que escuché me dejó perplejo. Realmente es insólito. Acá se sacaron la careta, fueron desenmascarados, queda clarísimo que las mafias del fútbol están operando”, sostuvo Roberto Jacob, junto con explicitar el desconocimiento en la ciudad respecto a quién maneja el cuadro granate.

“Nadie sabe. Unos dicen que es de Felicevich y Contador es un palo blanco, yo creo que esto lo maneja Felicevich. Hay un grupo muy oscuro que maneja el club. No pensé que las personas fueran de esta calaña, les di todas las facilidades por el estadio, pero pensando en los hinchas, no en esta doble careta. En la tribuna nunca me encontré nunca con nadie. Nadie sabe quién es el verdadero dueño de la empresa que tiene el club. No se los ve en el estadio, no existe la opción de reunirme con ellos”, apuntó, junto con evaluar restarle el apoyo al elenco que hoy pelea por el liderato de la Primera B.

De todas formas, descartó el hecho de que no les ceda más el estadio La Portada, aunque sí habrán consecuencias en el manejo económico. “Los hinchas no merecen ser castigados por estos dirigentes de mala calaña, pero se acabará la buena voluntad en torno a la rebaja del arriendo del estadio. Vamos a pensar en el patrocinio que les hemos dado y medidas que vamos a tomar, no me voy a apresurar. Se acabó la buena onda”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.