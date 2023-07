Gustavo Quinteros descarta problemas con posibles vínculos con Fernando Felicevich: “El 80% de lo que se dice sobre Colo Colo es mentira”

En Belo Horizonte, el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, debió afrontar cuestionamientos en torno a la relación que tiene con el representante de jugadores, Fernando Felicevich, luego que el programa “Informe Especial” de TVN relevó mensajes en los que se esboza un vínculo más directo entre ambos y que podría influir en su elección de jugadores para el club.”

“Para llegar a Colo Colo, a mí me llamó directamente en ese momento Marcelo Espina y en ese momento necesitaba alguien que pudiera hacerme los papeles, no tenía a nadie que me representante directamente en Chile. Lo hice con Daniel Behar, tengo una excelente relación con él y Felicevich, pero no puedo decir nada más. Cuando vine a Católica me trajo una persona de Argentina”, comentó ante la consulta de ADN Deportes en Brasil, previo al encuentro de este martes por Copa Sudamericana ante América Mineiro.

“No quiero meterme en esas cosas porque no sé nada más, no tengo interés en seguir opinando. El 80% de lo que se dice sobre Colo Colo es mentira, yo no puedo entender cómo se inventa tanta mentira sobre Colo Colo”, aseguró Gustavo Quinteros.

El momento de los albos en Copa Sudamericana

Quien dirige al “Cacique” confía en el buen presente con que llegaron a Belo Horizonte, apuntando a superar la llave. “Estos últimos tres partidos fuimos eficaces, pero el equipo viene jugando bien y espero que el día de mañana podamos seguir haciéndolo. El rival ataca mucho, con mucha gente, y tenemos que tratar de buscar el resultado que nos de la posibilidad de pasar”, dijo, junto con mantener la duda en torno a si Fernando de Paul o Brayan Cortés atajará mañana ante América Mineiro.

“Hablé con uno de ellos y le dije que iba a pensar dos o tres partidos cada uno, pero en el Campeonato Nacional. Tengo dos arqueros que están en un gran nivel y en algún minutos podría darles dos o tres partidos a cada uno para tenerlos motivados y en actividad. Para este partido veremos”, sostuvo Gustavo Quinteros, quien aprovechó de defenderse de la expulsión que sufrió ante O’Higgins el sábado.

“Este árbitro se equivocó, era amarilla al rival cuando le pegó al “Vicho” Pizarro. Se equivocó. Yo no lo insulté, sólo le pedí la amarilla. Es una provocación. El arquero rival habla con el árbitro, le saca la amarilla, pero después no le sacó la segunda. Reaccioné ante una equivocación. Hay muy buenos árbitros en Chile y otros se equivocan mucho”, concluyó.