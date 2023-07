Arturo Vidal es anunciado oficialmente en Athletico Paranaense: “Este equipo se ajusta a mis ambiciones y a mi espíritu”

Este viernes, Athletico Paranaense hizo oficial la incorporación de Arturo Vidal. Mediante un comunicado, el “Furacao” calificó al volante chileno como “un refuerzo de clase mundial” y el “mayor referente de la Generación Dorada de la selección chilena”.

Tras firmar en el elenco rojinegro, el “King” conversó con los canales oficiales del club y señaló: “Conquisté muchas cosas, pero todavía tengo muchos sueños. Quiero seguir ganando hasta el día que me retire. Este es un paso tan importante como los sueños que tengo. A seguir peleando por la Libertadores, a seguir ganando títulos”.

El “Rey Arturo” aseguró sentirse identificado con su nueva escuadra. “Los cuatro vientos del Huracán son las cuatro características más importantes de mi personalidad. En mi carrera y en mi forma de ser. Innovación, rebeldía, ambición e ilusión. Por eso también llegamos tan rápido a un acuerdo con el Athletico Paranaense”, indicó.

“Quiero ganar otra Libertadores”

Además, el ex Colo Colo remarcó su hambre por ganar títulos con el “Furacao”. “Cuando la gente del club me habló, me hicieron sentir lo mismo que sentí cuando me fui de Chile. Mucha ambición por conseguir cosas importantes, en un equipo que siempre piensa en grande, que quiere ganar cosas que nunca consiguió. Me llenó de alegría. Todavía tengo mucho que hacer. Quiero ganar otra Libertadores. Este es un equipo que se ajusta a mis ambiciones y a mi espíritu”, afirmó.

Por último, Arturo Vidal le mandó un mensaje a toda la hinchada del Athletico Paranaense. “La afición puede esperar que, cada vez que entro en la cancha, dejaré mi vida para ayudar a mis compañeros y ayudar al equipo. Verán la mejor versión de mí que hayan visto aquí en Brasil. Me siento espectacular. Esta nueva etapa de mi vida será la mejor”, concluyó.