El desgarrador relato de Dele Alli sobre su vida: “Abusaron de mí a los seis años, a los siete fumaba y a los ocho vendía drogas”

Dele Alli impactó al mundo con fuertes declaraciones que salieron a la luz este jueves. El reconocido futbolista inglés reveló episodios durísimos sobre la cruda infancia que tuvo y reconoció los problemas que sufrió ahora como adulto.

En diálogo con el exjugador inglés, Gary Nevill, en el programa de YouTube, The Overlap, el delantero de 27 años abordó su niñez y confesó que “a los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso. A los siete años comencé a fumar, a los ocho empecé vender drogas”.

“Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol y debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado”, recordó el atacante que la rompió en Tottenham hace algunos años.

“A los doce años me adoptaron. Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí”, añadió el mundialista con Inglaterra.

Dele Alli también habló del momento en que pensó retirarse del fútbol. “Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo”, indicó el jugador que defendió al Besiktas de Turquía en la temporada pasada.

El delantero mencionó que en el último año tuvo una adicción a las pastillas para dormir y decidió pedir ayuda en un centro de rehabilitación. “Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de jugar en Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento”, señaló.

Su historia generó numerosas reacciones y una de ellas fue la de Harry Kane, su excompañero en Tottenham y en la selección de Inglaterra, quien en redes sociales publicó el siguiente mensaje: “Orgulloso de Dele Alli por hablar y compartir su experiencia para tratar de ayudar a otros”.