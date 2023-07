“Llama al gerente del local”: acusan a “Murci” Rojas de un robo que no cometió en un supermercado de Santiago

Francisco “Murci” Rojas, exfutbolista chileno y mundialista con La Roja, se pronunció en sus redes sociales para revelar un incómodo episodio que sufrió al interior de un reconocido supermercado. Lo acusaron de un robo que nunca cometió.

“Fui al Líder a ver si un precio era presencial o por Internet. Cuando salgo, me dicen ‘lleva algo ahí’. Yo pensé que me estaban weando y les dije que no llevaba nada”, señaló el otrora defensa nacional en su cuenta de Twitter.

“De arriba me dicen que lleva algo”, insistió uno de los funcionarios del supermercado, apuntando a que el exjugador había robado algo.

Frente a esta situación, “Murci” Rojas pidió hablar con el encargado. “Llama al gerente del local y me revisan”, respondió el campeón con Colo Colo, sin embargo, en su relato aseguró que el gerente “nunca llegó”.

Por último, el exfutbolista lanzó una crítica en contra del supermercado. “La seguridad mala del Líder

de Departamental con Vespucio, en el subterráneo están robando las patentes de los autos y no hacen nada”, concluyó.

