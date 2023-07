Ariel Holan apunta a “dificultades” por el mal momento de la UC: “El responsable principal es el entrenador, pero no el único”

El entrenador de la UC, Ariel Holan, planteó un peculiar análisis en torno al desarrollo de la derrota ante Everton en Santa Laura por la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023.

“De ninguna manera tendríamos que haber perdido el partido. La única ocasión clara que recuerdo de ellos fue la del gol. Nosotros tuvimos algunas situaciones muy claras. Eso desde lo estadístico. Desde el juego, cometimos errores conceptuales y técnicos. Eso conspiró para que pudiéramos generarnos más ocasiones de gol. Con la emocionalidad del resultado, todo es negativo”, comentó el argentino, quien descartó plantear un mal nivel del equipo.

“Estuvimos relativamente sólidos en defensa, pero no pudimos meter las ocasiones que tuvimos, nos faltó esa tranquilidad para que apareciera ese pase importante. No nos vamos conformes”, planteó Ariel Holan, quien destacó los minutos en cancha de Clemente Montes.

“Lo hizo muy bien. Se va a tener que ir poniendo de a poco a medida que vaya jugando. El equipo tuvo carácter, pero nos costó desde lo conceptual. No fue un problema de carácter, sino no estar tan ansioso en la fase de posesión”, aseguró el DT de Cruzados.

Ariel Holan y su futuro en la UC

El técnico del elenco precordillerano asumió las críticas de los fanáticos, pero apuntó a problemas del club dentro y fuera de la cancha. “Si fuera hincha, también estaría caliente. Es comprensible. Tenemos un sinnúmero de dificultades, pero no quiero que sean excusas. Buscaremos que esas dificultades se vayan sorteando rápidamente, pero prefiero guardármelas”, remarcó, aunque defendió su labor en el segundo período que encabeza al club.

“La convicción personal llega hasta el punto de que no devuelva al equipo peor de lo que lo recibí. Mejoramos en algunos aspectos, pero no en lo que todos esperamos. No se puede tapar el sol con las manos, estamos mucho mejor que cuando llegué“, enfatizó Ariel Holan, remarcando los inconvenientes que vive la UC, pero que no explicitó.

“Cuando vea que no puedo solucionar las dificultades que afrontamos o que lo que yo pueda ofrecer no alcanza, veremos que hacemos. Vivimos un momento muy distinto del club respecto a cuando fuimos tricampeones. Cuando las cosas no salen, el responsable principal es el entrenador, pero no el único“, concluyó en Santa Laura.