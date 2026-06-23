Así fue el “tour delictual” que terminó con un niño de 12 años asesinado en San Bernardo

Una serie de delitos cometidos en pocos minutos es la principal línea que investiga la Fiscalía Occidente tras la encerrona que terminó con un niño de 12 años fallecido en la comuna de San Bernardo, luego de ser arrastrado por cerca de tres kilómetros al quedar atrapado con el cinturón de seguridad del vehículo robado.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:00 de la madrugada de este martes, en las cercanías de la caletera de Jorge Alessandri Rodríguez con Catemito, cuando una mujer de 49 años viajaba en un Peugeot 2008 junto a su cuñado, de 57 años, y el hijo de este último, identificado con las iniciales A.F.A.J.

Según los primeros antecedentes, el grupo fue interceptado por cerca de seis sujetos, quienes se desplazaban en un vehículo blanco y los intimidaron con armas blancas para obligarlos a bajar del automóvil.

Los dos adultos lograron descender, pero el niño, que iba sentado en la parte trasera derecha, no alcanzó a sacarse completamente el cinturón de seguridad. Pese a ello, los asaltantes subieron al auto y escaparon, arrastrando al menor hasta Avenida Portales con Leonardo Da Vinci, donde se constató su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras diligencias, los involucrados serían en su mayoría menores de edad y habrían participado en otros delitos durante la misma madrugada, en lo que el fiscal Patricio Rosas describió como un posible “tour delictual”.

La reconstrucción preliminar apunta a que, antes de la encerrona fatal, el vehículo blanco utilizado por los sujetos había sido robado momentos antes en el mismo sector. Luego, tras sustraer el Peugeot donde iba el menor, los mismos individuos habrían protagonizado otro hecho delictual.

Según antecedentes recabados, cerca de las 01:30 horas, sujetos de características similares abordaron a un carabinero, a quien golpearon y le robaron su teléfono celular y una mochila.

Esa mochila fue clave para vincular los distintos hechos, ya que posteriormente fue encontrada al interior del primer vehículo, ubicado en las inmediaciones del cerro Quimey. A esto se suman registros de cámaras de seguridad y declaraciones de víctimas y testigos, que situarían al mismo automóvil en los tres episodios investigados.

Por instrucción del fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, la causa quedó en manos del fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, quien conformó un equipo de persecutores y analistas para indagar la secuencia de delitos.

Además, se encargaron diligencias al OS9, al Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, y a Labocar de Carabineros. Hasta ahora, no se ha informado la detención de los responsables.

Error en la ruta

La tía del niño fallecido, quien conducía el vehículo asaltado, relató que todo ocurrió luego de que se percataran de que se habían equivocado de camino mientras se dirigían hacia Puente Alto.

Según su testimonio, al detenerse en un semáforo para revisar la ruta en el teléfono, fueron abordados por los sujetos.

“Hoy, a las 1:10 horas aproximadamente, en momentos que conducía mi vehículo Peugeot color rojo, en compañía de mi cuñado y con mi sobrino, dirigiéndonos al norte a la comuna de Puente Alto, verificamos en el teléfono que nos habíamos pasado en la dirección”, señaló.

Luego agregó: “Al llegar a un semáforo de la intersección de las calles El Barrancón con la caletera, llegó un vehículo de color blanco, desde donde se bajan seis personas, todos de sexo masculino y al parecer menores de edad. Todos portaban armas blancas y nos manifestaron que descendiéramos del auto, intimidándonos”.

La mujer explicó que tanto ella como su cuñado alcanzaron a bajar, pero el niño no logró soltarse a tiempo.

“Mi cuñado desciende y yo también, pero mi sobrino no alcanzó a sacarse el cinturón de seguridad. Estos sujetos se suben a mi vehículo y se dan a la fuga. Yo me percato de que a mi sobrino se lo llevan colgando del cuello por medio del cinturón , ya que no alcanzó a sacárselo”, relató.

Tras ello, la víctima pidió ayuda y dio aviso a Carabineros, lo que activó el procedimiento policial que permitió ubicar al menor.