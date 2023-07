DT de América MG sorprende y anticipa que jugará con suplentes ante Colo Colo: “Presentaremos un equipo alternativo”

Colo Colo recibirá al América MG el próximo martes en el estadio Monumental en el duelo de ida por los play-offs de la Copa Sudamericana 2023, buscando su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

En la previa del compromiso, Vágner Mancini, director técnico del elenco de Belo Horizonte, sorprendió en rueda de prensa y reconoció que jugará con equipo suplente ante el “Cacique”, ya que privilegiará el duelo de este sábado ante Coritiba en el Brasileirao.

“Para el partido de este sábado ante Coritiba es fundamental que tengamos el equipo más fuerte del momento porque tenemos que sumar puntos para el Brasileirao”, comentó el estratega del club brasileño, que marcha en el penúltimo lugar del torneo local.

En esa línea, advirtió que “para el juego con Colo Colo, lo había deslizado, nuestra idea es presentar un equipo alternativo, pero no por eso un equipo más débil que este que está jugando”.

No obstante, el DT de América MG aclaró que esto no significa que no buscarán la victoria ante Colo Colo. “Pienso que es importante mezclar algunas piezas, para que el equipo tenga consistencia táctica. Ser organizados y equilibrados con miras el juego de Colo Colo, pero para el día sábado hay que entrar con lo más fuerte que tengamos hoy“, sentenció.