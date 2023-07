¡Es oficial! Esteban Paredes regresa del retiro para defender la camiseta de San Antonio Unido

A mediados de junio se hizo el anuncio, pero este jueves se transformó en realidad. San Antonio Unido informó a través de sus redes sociales que Esteban Paredes vuelve al fútbol profesional y será el nuevo delantero del “SAU”.

El delantero de 42 años volvió del retiro y vestirá la camiseta del club en el que es dueño. El goleador histórico del fútbol chileno tomó la palabra y aquel día indicó que: “estoy agradecido de poder retomar esta actividad, que uno como jugador nunca la deja a un lado, siempre ligado al fútbol”, sostuvo.

“Quiero darle gracias a la dirigencia y al entrenador por la confianza, ya que hace mucho que no entreno, será complicado, me tengo que poner a punto para poder ayudar al equipo”, complementó el ex goleador de Colo Colo.

Este jueves, San Antonio Unido informó en sus redes sociales que “llegó el momento que tanto esperábamos. El goleador del fútbol chileno, ídolo, figura, referente y ahora… artillero de San Antonio Unido”, escribieron.

“Con mucha alegría presentamos a Esteban Efraín Paredes Quintanilla que se viste de lila y ya trabaja para cumplir el sueño de toda una provincia, el anhelado objetivo que junto al “Tanque” lucharemos con más ímpetu y fuerza por nuestra meta”, complementaron desde el puerto.

En lo que será el reinicio de la Segunda División Profesional, este fin de semana, San Antonio Unido recibirá en el estadio Municipal de Cartagena a Deportes Limache.

El SAU está tercero en la clasificación general con 23 puntos, a siete precisamente de los “cerveceros”, por lo que será un encuentro de “seis puntos”, como dicen los hinchas nacionales.

El regreso de Esteban Paredes