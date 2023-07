Carlos Palacios quiere extender su paso por Colo Colo: “Siempre fue mi sueño jugar acá, me quedaría feliz”

Carlos Palacios, delantero de Colo Colo, se pronunció en rueda de prensa este jueves y no esquivó el tema del legítimo gol no cobrado a La Calera ante el “Cacique” por Copa Chile. El futbolista albo indicó que el uso del VAR es necesario en este torneo para evitar este tipo de polémicas.

“El VAR ayudaría mucho, no solo por ese gol que no se cobró, también en varias circunstancias del juego en donde el VAR podría ayudar mucho. Esa jugada muy rápida, no dio para ver que la pelota había entrado”, señaló de entrada.

Por otro lado, reaccionó a la ovación que le dieron los hinchas por su triplete contra el cuadro calerano. “Durante mucho tiempo venía buscando un partido así y que el equipo se sintiera bien. Me sentí muy feliz, llegue a la casa contento a disfrutar con mi familia. Fue algo que siempre soñé. Me tocó desde la vereda contraria aplaudir a otros jugadores y ahora lo hicieron conmigo”, comentó.

El ex Unión Española también manifestó sus deseos por seguir en el elenco albo de cara al 2024. “Vine por un préstamo de un año. Siempre fue mi sueño jugar acá, así que yo me quedaría feliz en Colo Colo. Desde que se dio la oportunidad siempre estuve dispuesto a venir. Me gustaría quedarme”, remarcó.

Carlos Palacios y la Copa Sudamericana

Además, el atacante del “Cacique” anticipó el próximo choque contra América Mineiro por los playoffs de Copa Sudamericana. “Me tocó jugar contra ellos cuando estuve en Brasil. Será un partido difícil, que se va a decidir por cosas pequeñas, esperamos aprovechar esos detalles para poder quedarnos con la llave”, afirmó.

“Conozco al rival. Viene jugando bien. Vi el partido que jugaron contra Corinthians. Es un equipo que propone, por eso creo que quedarán espacios para que los podamos aprovechar”, concluyó Palacios.