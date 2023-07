Árbitros que no cobraron el gol legítimo de Calera ante Colo Colo quedaron suspendidos para este fin de semana

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera que se disputó este martes en el estadio Monumental por Copa Chile, quedó manchado de entrada tras un grosero error arbitral.

En la primera jugada del partido, cuando todo comenzaba, Alan Saldivia le dio un paso a Fernando de Paul quien se acomodaba en el arco y no percató del pase.

El portero sacó la pelota desde dentro de su arco, algo que ni el juez del partido, ni el guardalínea vieron. A la jugada siguiente, Jordy Thompson abrió el marcador para los de Gustavo Quinteros.

Finalmente, Colo Colo terminó goleando por 6-1 a los cementeros y accedieron a las semifinales de la Zona Centro Norte de Copa Chile, pero con un insólito error que, perfectamente, pudo haber cambiado el partido.

Cabe recordar que en estas instancias del certamen criollo, no hay participación del VAR, por lo que el insólito gol que no le cobraron a Unión La Calera, no pudo ser revisado.

Castigo para los jueces

Abarzua y Urrutia, arbitro y asistente del partido entre los albos y caleranos, fueron suspendidos para este fin de semana por el insólito error que tuvieron en el duelo.

Hace dos días ambos habían sido programados en el partido de Universidad Católica y Everton, como cuarto y primer asistente, pero ninguno de los dos estará en aquel compromiso.

Consignar que los jueces podrían estar por varias semanas afuera.