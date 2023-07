Mauricio Etcheverry, ex asesor de Sergio Jadue, se refirió al complejo presente que atraviesa el otrora presidente de la ANFP, quien vive en Estados Unidos desde que estalló el caso de corrupción del FIFA Gate, en 2015.

“Hablo con Sergio todos los días, es mi amigo. Chateo, hablo, videollamada, hablamos de la vida, de los problemas. Es cierto que no la está pasando bien, pero no está durmiendo con la mamá”, señaló Etcheverry en diálogo con Radio Guayacán de Coquimbo.

La ex mano derecha de Jadue comentó que “Sergio ha buscado un camino en Estados Unidos, está trabajando, está generando sus propios recursos. Le ha costado, por supuesto. No es fácil salir de lo que le tocó vivir y no es la vida que tenía cuando estábamos en la ANFP, donde él era una autoridad”.

“Sergio Jadue es una persona común y corriente”

Mauricio Etcheverry reveló que el ex mandamás del fútbol chileno vive junto a sus hijos y su madre, a la espera de que se defina la sentencia por su participación en el FIFA Gate.

“Tiene problemas como todos nosotros, es una persona común y corriente, normal, que puede tener o no tener problemas económicos día a día, pero que está luchando por sus hijos y su madre que vive con ellos”, concluyó.