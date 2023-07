Alfredo Stöhwing aseguró que con Pablo Parra se cerrarán los refuerzos en Colo Colo: “Más por ahora no podemos hacer”

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, habló durante este martes de la actualidad del plantel, esto, después del dolor que significó para el club quedar fuera de la Copa Libertadores de América 2023.

El mandamás del Cacique llegó al estadio Monumental para observar el partido entre los albos y Unión La Calera por Copa Chile, instancia donde comenzó diciendo que “ojalá que ganemos hoy. Es importante también esta copa, así que queremos jugar y pasar a la siguiente fase”.

Consultado sobre los refuerzos para el segundo semestre, lanzó: “Llegó Óscar Opazo, que ya está integrado al plantel y estamos en las últimas conversaciones con Pablo Parra, que ya tiene el visto bueno de la gerencia deportiva”.

En esa línea, profundizó diciendo que “más por ahora no podemos hacer, ya que no hay cupo de extranjero y no encontramos un jugador chileno que desequilibre. Apuntando a los centrodelanteros, tenemos dos que llegaron este año más Damián Pizarro, que es juvenil”.

Respecto al sentir de Gustavo Quinteros después de la eliminación, el presidente de ByN indicó: “Siente frustración por lo que sucedió en Copa Libertadores, pero es un profesional experimentado y está positivo, optimista y con ganas de obtener todas las cosas en el segundo semestre. El respaldo para él es total”.

“Tenemos una excelente relación y sus deseos son legítimos de reforzar el plantel, pero nosotros no podemos hacer más de lo que ya estamos haciendo”, añadió sobre el entrenador.

Finalmente, Stöhwing tuvo palabras sobre la recuperación de Emiliano Amor. “Desde el punto médico está dado de alta. y ahora solo le falta la parte futbolística para ponerse a punto”, cerró.