Vuelve una histórica: Adidas vestirá a la AS Roma desde la presente temporada

La temporada 2023-24 aún no comienza oficialmente en el Viejo Continente, pero el inicio está próximo. En ello, en la Serie A se están preparando para un nuevo año donde varios tendrán el desafío de quitarle la corona al Napoli, entre ellos la AS Roma.

El cuadro de la capital italiana quiere retomar el protagonismo que perdió hace algunas temporadas, y en ello ganaron la UEFA Conference League el 2021-22, y perdieron la final de la Europa League el 2022-23.

El buen momento institucional que vive “la loba” hizo que un histórico regresara a la capital. La marca alemana de ropa deportiva, Adidas, volverá a vestir a la AS Roma con miras las próximas temporadas.

“Fue el 19 de abril de 1978 por primera vez que se usaron los colores amarillo y rojo en una camiseta Adidas. Ese día la Roma ganará en casa al Verona por 2-1. Poco más de un mes después, el 7 de mayo de 1978, el entrañable capitán Agostino Di Bartolomei marcará un gol vistiendo precisamente esa camiseta”, esgrimieron desde la Roma a través de un comunicado.

all roads lead to two colors​… DAJE 🟡🔴@OfficialASRoma @ASRomaWomen pic.twitter.com/iABq22vGvM

— adidas Football (@adidasfootball) July 3, 2023