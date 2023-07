Sonríe Cristiano Ronaldo: Brozovic y Gerrard se unen al éxodo de estrellas a Arabia Saudita

Los clubes de Arabia Saudita están realizando un mercado de fichajes histórico con la contratación de varias estrellas del fútbol mundial. Este lunes, la liga saudí sumó al volante croata Marcelo Brozovic y al entrenador inglés Steven Gerrard.

En el caso de Brozovic, llegó como flamante refuerzo del Al Nassr, equipo en donde milita Cristiano Ronaldo. El jugador de 30 años firmó contrato hasta el 2026. Viene de ser subcampeón de la Champions League con Inter de Milán.

Por su parte, Gerrard asumió como nuevo DT del Ettifaq. El legendario exjugador de 43 años se encontraba sin equipo tras ser destituido del Aston Villa en octubre del año pasado.

Marcelo Brozovic y Steven Gerrard se unen a figuras como Karim Benzema, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly y Édouard Mendy, quienes también debutarán en Arabia Saudita la próxima temporada.

Así las cosas, se cumplen las expectativas de Cristiano Ronaldo, quien en una entrevista que dio hace un mes invitó a figuras del fútbol a sumarse al torneo saudí. Además, “CR7” aseguró que de aquí a cinco años la liga árabe puede ser “una de las cinco mejores del mundo”.

#AlNassr has officially signed with the Croatian Star Marcelo Brozović ✍️

We wish him good luck with our stars 💛#BrozovićIsYellow 🤩 pic.twitter.com/rWf0vNEcHt

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2023