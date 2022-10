Tras la contundente derrota de Aston Villa este miércoles ante el Fulham por 3-0, el cuadro de Birmingham decidió prescindir de Steven Gerrard como director técnico, debido a una seguidilla de malos resultados en Premier League.

“Nos gustaría agradecer a Steven por su arduo trabajo y compromiso y desearle lo mejor para el futuro”, comunicó el cuadro inglés para hacer oficial su despido.

La leyenda del Liverpool asumió el cargo en noviembre de 2021 tras dejar el banquillo del Rangers escocés y firmar un contrato hasta 2025. En su primera temporada al mando acabó en el decimocuarto lugar del torneo inglés, a diez puntos de los puestos de descenso.

Sin embargo, en el actual torneo el ex futbolista apenas ha logrado dos triunfos en las 11 jornadas de Premier y los ‘Villanos’ ocupan el decimoséptimo puesto, a una unidad del descenso directo.

Steven Gerrard se despide de Aston Villa con 40 partidos dirigidos, de los que solo ganó 13, empató 8 y perdió 19. Además, se convierte en el cuarto técnico despedido en la Premier League esta temporada, tras Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea), y Bruno Lage (Wolverhampton).

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022