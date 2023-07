Competencia para Vidal y Pulgar: Flamengo anuncia el fichaje del mediocampista brasileño Allan

Flamengo anunció este domingo el fichaje del mediocampista brasileño, Allan Rodrigues de Souza, proveniente desde Atlético Mineiro y que presentará una nueva competencia para los chilenos Erick Pulgar y Arturo Vidal en el mediocampo del “Mengao”.

“¡Bienvenido Allan! Nuestro refuerzo firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027”, anunció el elenco de Río de Janeiro sobre la incorporación del jugador a través de sus redes sociales.

El volante de 26 años ya fue dirigido por Jorge Sampaoli cuando el casildense estuvo al mando de la banca del “Galo” en la temporada 2022, donde se convirtió en uno de los titulares indiscutidos de aquel equipo y disputó un total de 38 partidos.

En ese escenario, Arturo Vidal podría ser uno de los grandes perjudicados con la contratación de Allan, debido a que juega en la misma posición del mediocampista chileno, quien se encuentra recuperándose de su esguince de tobillo y ha sido relegado a la banca del Flamengo.

Ante esto, el “King” podría apurar la salida del elenco brasileño, debido a la pérdida de protagonismo que ha sufrido en el equipo de Jorge Sampaoli. El chileno termina en diciembre y no será renovado, por lo que buscaría un nuevo destino en el presente mercado de fichajes.

O ALLAN É DA NAÇÃO!

O volante chega para ser um dos pilares do Mengão! O contrato do nosso reforço será até 31 de Dezembro de 2027.

Que você seja muito feliz com a Maior e Melhor do Torcida do Mundo ao seu lado! 🔴⚫#CRF #OAllanÉDoMENGÃO pic.twitter.com/Z6MYpxKQ4L

— Flamengo (@Flamengo) July 2, 2023