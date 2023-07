La Conmebol informó una durísima sanción a Bruno Tabata, volante del Palmeiras, por presuntos insultos racistas a hinchas de Cerro Porteño de Paraguay, en el duelo del pasado 24 de mayo por Copa Libertadores.

La Confederación decidió suspender por cuatro meses al mediocampista, quien habría insultado a los fanáticos del conjunto paraguayo, en la victoria del “Verdao” por 3-0 en La Nueva Olla por la cuarta fecha del Grupo C del certamen continental.

Palmeiras asegura que la situación fue totalmente opuesta y que Tabata en realidad fue la víctima. “Completamente por error, fui denunciado por el equipo de Cerro Porteño por la práctica de gestos racistas a los hinchas del club paraguayo, actos que no cometí de ninguna manera”, expresó el jugador en un video que el club presentó como defensa ante Conmebol.

“Lo que realmente sucedió fue que escuché a la multitud gritar ‘mono’ y mono para nosotros, los jugadores, que estábamos en el campo cerca de la tribuna norte. No hablamos español y no entendíamos lo que estaba pasando. Tanto es así que Endrick me habla y me pregunta qué estaban gritando”, agregó.

“Cuando entendimos, devolví la pregunta y quise entender si era eso, si nos estaban llamando mono. Estaba exponiendo el racismo que estaba pasando por parte de tus fans, porque ellos son los responsables, no nosotros”, sentenció el volante brasileño.

Según detalló Globo Esporte, Palmeiras apelará la sanción de la Conmebol y confían en que revertirán el castigo luego de presentar las pruebas y la defensa de Tabata, quien habitualmente es suplente en el equipo dirigido por Abel Ferreira.