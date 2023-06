Gareth Bale y Cristiano Ronaldo coincidieron durante seis temporadas en el Real Madrid, logrando importantes éxitos tanto a nivel individual como colectivo, entre ellos, la obtención de cuatro Champions League.

El exfutbolista galés, que anunció su retiro de fútbol a principio de año, concedió una entrevista a la organización del torneo de gol BMW International Open-Pro-Am, donde recordó su paso por los “Merengues” y reveló detalles íntimos de su relación con el astro portugués.

“Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación. Estuvo bien, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado”, comentó.

“Es como si tu equipo ganara en la Ryder Cup, pero no consiguieras ningún punto, así que estás enfadado”, añadió el exfutbolista, que dijo adiós a la actividad a los 33 años.

En esa línea, Bale aclaró que, pese a que varios jugadores le temían, Cristiano era un buen compañero. “Era un buen tío. No había nada malo con él. Realmente no tenía ningún problema. Mucha gente le tenía miedo, pero si no le tienes miedo, está bien”, explicó.

Finalmente, el ex Tottenham fue consultado si el portugués le agradecía al después de ganar un Balón de Oro. “Creo que sí. Creo que agradeció al equipo por ganarlos”, respondió.