Luis Suárez solicita autorización a Gremio para revisar sus dolencias físicas en Barcelona

A través de una conferencia de prensa, el presidente de Gremio de Brasil, Alberto Guerra, buscó explicar la situación médica que atraviesa Luis Suárez y que ha desatado una verdadera tormenta al interior del elenco gaúcho.

De hecho, la noche del miércoles determinó sacar de su cargo al vicepresidente, Paulo Caleffi, por desavenencias internas y quien horas antes aseguró que el “Pistolero” no había planteado su retiro del fútbol profesional por sus dolencias en la rodilla derecha.

En ese contexto, el mandamás del Gremio de Porto Alegre reconoció que Luis Suárez solicitó viajar a Barcelona para hacer consultas médicas en torno a las molestias físicas que presenta. “Él reconoció que había subestimado el campeonato brasileño y que él quería consultar con su médico para volver y desempeñarse mejor. Está entrenando todos los días, hace goles y está feliz. Ahora necesitamos encontrar ese momento en donde él pueda viajar para consultar con su médico”, explicó Alberto Guerra.

Además, descartó que el charrúa de 36 años tenga ofertas para irse al Inter Miami. “Tiene un contrato vigente, está trabajando en Gremio muy bien. No llegó nada por él ni por algún otro futbolista. No llegó nada a Gremio, no tenemos absolutamente nada“, concluyó el mandamás del elenco brasileño.