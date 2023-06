Un chileno llega a la Premier League: Lawrence Vigouroux es oficialmente nuevo arquero del Burnley

Lawrence Vigouroux, arquero chileno nacido en Inglaterra, concretó un importante salto en su carrera al convertirse en el nuevo guardameta del Burnley, equipo de la Premier League.

Este lunes se hizo oficial la llegada del portero de 29 años al club que en la última temporada ascendió a la máxima división del fútbol inglés. El contrato que firmó el golero es por los próximos tres años, hasta 2026.

“Es increíble estar aquí. Un campo de entrenamiento increíble del que seré parte, estoy muy feliz. Solo tienes que mirar alrededor dónde estamos trabajando y entrenando todos los días. Este fue un buen paso y el camino correcto a seguir. Espero poder dejar una buena impresión aquí”, fueron las primeras palabras de Lawrence Vigouroux tras firmar por Burnley.

El otrora arquero de La Roja Sub 20 viene de dar una vuelta larga por diversas categorías secundarias del fútbol británico. De hecho, en la última temporada defendió a Leyton Orient en la cuarta división de Inglaterra, en donde fue figura. Además, en 2019 tuvo un breve paso por Chile vistiendo los colores de Everton de Viña del Mar.

Goalkeeper Lawrence Vigouroux makes Turf Moor move to become second arrival of the transfer window 📝

— Burnley FC 🏆 (@BurnleyOfficial) June 27, 2023