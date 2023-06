Lawrence Vigouroux podría dar el gran salto de su carrera y llegar a la Premier League

Lawrence Vigouroux, portero chileno nacido en Inglaterra, apareció en el mercado de fichajes del fútbol europeo y, tras una vuelta larga que lo ha hecho jugar en diversas categorías secundarias del fútbol británico, podría llegar a la élite en la isla.

Con 29 años, tuvo una gran temporada 2022-2023 con el Leyton Orient, club con el que consiguió subir a la League One, tercera categoría de ese país. De hecho, entre la liga y la FA Cup acumuló la no despreciable cifra de 46 encuentros, en los cuales 25 terminó con la valla invicta.

Por lo mismo, la proyección de Lawrence Vigouroux, que permanece en el club desde 2020 tras haber estado el segundo semestre del 2019 en Everton de Viña del Mar, llamó la atención de un elenco recién ascendido a la Premier League.

Según el periodista Luke Edwards, del Daily Telegraph, el Burnley ya le habría ofrecido “una mejoría importante en su contrato” para contar con el arquero que defendió a La Roja en el Mundial Sub 20 de 2013.

De concretarse, sería su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol inglés tras haber salido de la academia del Tottenham Hotspur y defender a la sub 21 del Liverpool.

🌕🗞️| Burnley are set to sign Leyton Orient goalkeeper Lawrence Vigouroux Premier League club Burnley.

The 29-year-old former Chile U20 international has been offered a big improvement in his contract. 🇨🇱

[@LukeEdwardsTele]#TwitterClarets | #LOFC pic.twitter.com/x62C2h0wDD

— ClaretXtra (@ClaretXtra) June 12, 2023