“Me pasaron un hueso de una persona fallecida”: Felipe Mora describe su duro momento tras 8 meses sin jugar

Felipe Mora, delantero chileno, entregó un duro relato del momento que atraviesa a pocos días de cumplir 9 meses sin jugar, luego de pasar por una cirugía tras su grave lesión en la rodilla izquierda.

“Serán nueve meses para recién volver a entrenar. Gracias a Dios me he sentido muy bien. Todavía tengo un poco de dolor en la rodilla, pero me dicen que es debido a lo grande que fue la operación”, comenzó señalando el atacante en Deportes13.

El jugador del Portland Timbers de Estados Unidos explicó que la primera intervención que le hicieron no sirvió de mucho. “Tenía un problema en mi rodilla y lo primero que me hice fue una artroscopia. Es una limpieza de todo lo malo que tenía en la rodilla, pero no me solucionó el problema detrás que era el desprendimiento de cartílago y un problema en el hueso”, comentó.

Hueso de un cadáver para Felipe Mora

En la misma línea, el ex Universidad de Chile afirmó que “fui a ver un experto en Los Ángeles y él me recomendó la operación grande que al final fue la que me hice: un injerto de cartílago y hueso de un cadáver”.

“Suena fuerte. Me pasaron un pedazo de hueso y cartílago de una persona fallecida. El doctor me dijo que él había hecho esta operación a otros jugadores de la MLS y que habían tenido muy buenos resultados. Averigüe mucho porque cuando te dicen que es injerto de un cadáver, choca un poco”, reconoció el formado en Audax Italiano.

“Al final la operación va más allá de volver a jugar al fútbol, si no que va para mi vida. Me dejaron la rodilla como nueva. He trabajado con psicólogos porque llevo mucho tiempo sin fútbol y ha sido difícil”, completó Mora, quien este 2023 tendrá la misión de terminar su recuperación y volver a entrenar con Portland Timbers para jugar otra vez.