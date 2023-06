Christiane Endler, portera del Olympique de Lyon y capitana de La Roja Femenina, alzó la voz contra la ANFP luego de las graves faltas en la organización de tres partidos del Ascenso Femenino y uno de la Primera División el pasado fin de semana.

Un total de tres partidos fueron suspendidos en el inicio del Ascenso. El primer de ellos entre Santiago Wanderers y Melipilla por falta de ambulancia, mientras que Magallanes y Unión Española no jugaron por no tener la cantidad de jugadoras habilitadas y el choque entre Temuco y Ñublense fue suspendido por falta de árbitros.

En tanto, en el Campeonato Nacional Femenino, el compromiso entre Deportes Puerto Montt y Santiago Morning se jugó solamente con el árbitro central. No llegaron los jueces asistentes y tampoco el cuarto colegiado al Estadio Regional de Chinquihue.

Sobre esto, la portera nacional aprovechó el programa Podemos Hablar de Chilevisión para referirse al lamentable episodio. “Este fin de semana fue bien terrible. Vi que salieron a justificar un poco lo que había pasado, pero siempre echando la culpa a otras personas y nadie se hizo cargo de lo que estaba pasando”, comenzó señalando.

El descargo de Christiane Endler

En esa línea, agregó: “Que no lleguen los árbitros es impresentable, creo que hay falta de seriedad en el deporte, ojalá y espero podamos cambiarlo luego. Es una falta de respeto a quienes se dedican tanto tiempo para llegar en buenas condiciones, y qué pase esto… Una vergüenza”.

“La brecha se está alargando en vez de acortarse y va a ser muy difícil poder alcanzar lo que se está haciendo afuera, si no nos ponemos las pilas de una (…) porque es muy fácil decir: Queremos hacer esto y esto, pero después, el fin de semana pasan estas cosas. Que lamentable”, complementó.

“La falta de seriedad y de compromiso hace difícil el camino para lograr algo real en Chile. Cuando tú vez que las otras selecciones se preparan de buena forma, de que están trabajando por ir mejorando, y nosotras nos estamos quedando estancadas”, insistió la guardameta.

Finalmente, Endler explicó las dificultades que ha enfrentado como seleccionada nacional. “Jugar por Chile para mí siempre ha sido el mayor orgullo, representar a mi país, y lo voy a seguir haciendo mientras pueda, pero requiere un gasto energético, incluso monetario muchas veces (…) uno dice: pucha mi club me está pagando, me esta cuidando y tengo que viajar tantas horas y llegar a jugar, volver y no son las mejores condiciones, es complicado”, cerró.