La tristeza de Jorge Sampaoli tras humillante goleada que sufrió Flamengo: “Mi equipo no estuvo en la cancha”

Jorge Sampaoli, técnico de Flamengo, no ocultó su amargura luego de la humillante goleada por 4-0 que sufrió el “Mengao” ante Bragantino en la noche de este jueves, por la undécima fecha del Brasileirao 2023.

“Estoy sorprendido por lo que aconteció, prácticamente mi equipo no estuvo en la cancha. No creo que los jugadores hayan estado tan incómodos en el campo de juego. Los hinchas tienen el derecho de reclamar por una actuación como esta”, señaló el ex DT de Chile en rueda de prensa.

Consultado por las razones de esta dura derrota, el entrenador argentino indicó que “no tengo explicaciones, llegué con mucha ilusión a este partido, pero nuestro equipo fue superado por el rival claramente. Ya analizaremos con más detenimiento lo que aconteció, pero la realidad es que Flamengo no encontró nunca la posibilidad de emparejar el juego”.

Por último, Jorge Sampaoli se mostró autocrítico con el esquema que propuso en Flamengo. “Sería injusto analizar puntualmente a un jugador. La faceta individual no detonó la realidad del partido, sino la faceta colectiva. Nuestro planteo 3-1-3-3 no generó nunca juego, tuvimos muchas pérdidas de balón”, concluyó.

El elenco donde militan Arturo Vidal y Erick Pulgar se encuentra en el cuarto lugar del Brasileirao con 19 puntos y a 8 unidades del puntero Botafogo. En la próxima fecha, el “Fla” tendrá que visitar a Santos, el domingo 25 de junio.