Diego Rivarola critica el momento de Assadi y Osorio: “Está llegando un momento en que están complicando a la U”

En una edición especial de Los Tenores este jueves, por los 85 años de la Liga Independiente de Fútbol en Peñalolén, nuestros panelistas compartieron con uno de los animadores de dicho campeonato, el exdelantero Diego Rivarola.

Evidentemente, el tema de conversación principal fue la caída por penales de la U de Chile ante O’Higgins por Copa Chile. “Por momentos, los dos pudieron ganarlo por poco. Es una mala eliminación para la U, quedar fuera en estas instancias nunca es bueno. Sigue sin convencerme el juego de la U. Ha mejorado de años anteriores, pero tiene falencias de la mitad de cancha para adelante, le faltan variantes, sobre todo en delantera. La U es predecible, aunque logró solidez defensiva”, planteó “Gokú”, quien ejemplificó la confusión en la fallida maniobra de tiro libre que intentaron los azules al cierre del partido.

“Les aseguro que esa no es una jugada del técnico. No pueden haber practicado esa jugada, Assadi no estaba en los días. Es una señal de falta de liderazgo en la cancha. Era una jugada para pegarle al arco”, remarcó Diego Rivarola en el debate junto a nuestro tenor Jean Beausejour.

Previa a esta jugada, Pellegrino conversa con Renato Cordero. ¿Qué se dijeron? Era oportunidad de gol para Assadi y Osorio, hasta Nery podría haber hecho algo. Pero al final fue un toque para atrás y Nery se la entrega por la izquierda a Cordero. pic.twitter.com/Hl3wDckrWE — Leo Mora (@LeoMoraRadio) June 22, 2023

Las críticas a Darío Osorio y Lucas Assadi

Al margen de la jugada, Diego Rivarola cuestionó el momento de ambos jugadores, considerando que ambos están más que cotizados para dejar el club por un importante monto y sus nombres siguen sonando para llegar al fútbol europeo.

“Está llegando un momento en que están complicando a la U: hay dos valores muy importantes que no saben cómo hacerlos jugar, es una complicación dentro del potencial que tienen. No hay discusión de sus condiciones, pero no están pasando un buen momento. Depende del jugador, eso ha pasado siempre y tienes que tener la capacidad de abstraerte”, sostuvo, remarcando los problemas en el armado de plantel para la U de Chile.

“La U tiene un solo 10, Assadi. Los demás son todos volantes que acompañan. Cuando estás en un equipo grande, te pide más de lo que eres. Tienes que llegar al área, como lo hacía Charles Aránguiz. La U necesita laterales y volantes que lleguen al área, como un equipo grande”, profundizó en la conversación con Los Tenores.